Mit schwarzer Farbe hat ein bislang Unbekannter zwischen Samstag, 28. September, 15 Uhr, und Sonntag, 29. September, 12.40 Uhr, Am Kanal im Umkreis eines dortigen Supermarktes zwei geparkte Autos, ein Garagentor sowie die Außenfassade und Schilder des Ladengeschäfts besprüht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden: Telefon 06233 313-0 oder E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.