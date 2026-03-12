Groß und Klein begrüßen am Sonntag, 15. März, mit dem traditionellen Stabausumzug in Mörsch den Frühling. Die Arbeitsgemeinschaft Mörsch lädt Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen bei dem farbenfrohen Brauchtum ein. Treffpunkt für alle Teilnehmenden ist um 14.30 Uhr am Kerweplatz, von wo der bunte Zug durch Mörsch bis zum Schulhof der Grundschule zieht. Begleitet von fröhlicher Stimmung werden Rasseln, Trommeln und zahlreiche Teilnehmer erwartet – „je mehr Geräusch, desto besser“, heißt es in der Ankündigung der AG. Bereits ab 14 Uhr können traditionelle Brezeln bei der Arbeitsgemeinschaft erworben werden.