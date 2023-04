Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Familientag auf dem Frühjahrsmarkt hat am Mittwoch zahlreiche Besucher auf den Festplatz an der Benderstraße gelockt. Grund dafür dürften nicht zuletzt die Ermäßigungen sein, die die Schausteller traditionell an diesem Tag bieten. Nach einem verhaltenen Auftaktwochenende hoffen sie nun auf bessere Umsätze.

Weithin sind laute Schreie zu hören. Der „Disco Circus“, der älteren Generation besser als „Himalaya“ bekannt, verleitet die Besucher zu echten Gefühlsausbrüchen.