Am Samstag, 2. April, findet in der Impfstelle Frankenthal (Mörscher Straße 139) nach dem reinen Kinderimpftag im Februar ein Familienimpftag statt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Von 9 bis 15 Uhr könnten sich alle ab fünf Jahren eine schützende Spritze abholen. Künftig sei dieses Angebot an jedem ersten Samstag im Monat geplant. Eine Anmeldung ist laut Stadt nicht erforderlich. Termine können trotzdem telefonisch unter der Nummer 06233 89-775 (Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr) oder online unter www.impftermin.rlp.de vereinbart werden. Am kommenden Samstag fährt ein Shuttle von Studernheim zur Impfstelle. Treffpunkt ist an der katholischen Kirche in der Frankenthaler Straße. Anmeldungen bei Ortsvorsteher Karl Ober, Telefon 06233 40957. Ab 12. April ändern sich die Öffnungszeiten der Impfstelle. Sie ist dann dienstags, 9 bis 12 Uhr, mittwochs, 14 bis 18 Uhr, freitags, 16 bis 20 Uhr, und samstags, 9 bis 15 Uhr, geöffnet. Am 9. und 15. April (Karfreitag) bleibt die Einrichtung geschlossen.