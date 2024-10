Im Familienbüro der Stadt ist die Leitungsstelle weiter nicht besetzt. Darüber informiert die Verwaltung auf Anfrage. Der Prozess zur Wiederbesetzung der Abteilungsleitung laufe derzeit noch. Die stellvertretende Abteilungsleitung sei zum 1. Oktober neu vergeben worden. Das Familienbüro ist unter anderem für das Betreuungsangebot in den 19 städtischen Kindertagesstätten, die Tagespflegebörse zur Vermittlung an Tagesmütter und -väter sowie das Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße zuständig. Seit dem Ausscheiden der bisherigen Leiterin, Anke Jendahl, Ende Juli war die Abteilung komplett ohne Führung. Um zwischenzeitlich wichtige organisatorische Fragen, etwa die Platzvergaben in den Kitas oder Notfallpläne bei Personalausfällen, zu klären, hatte die Verwaltung ein Team aus verschiedenen Kita-Leitungen eingesetzt. Man habe mit diesem Modell und dem engen Austausch mit Dezernent, Abteilung und Bereichsleitung gute Erfahrungen gemacht, die meisten Aufgaben seien erledigt worden. „Allerdings kann diese Lösung auf Dauer die Stelle der Abteilungsleitung nicht ersetzen, so dass wir an der baldigen Nachbesetzung arbeiten“, so das Fazit der Stadt.