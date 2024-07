Das Betreuungsangebot in den 19 städtischen Kindertagesstätten, die Tagespflegebörse zur Vermittlung an Tagesmütter und -väter sowie das Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße: Für diese und weitere Bereiche ist die städtische Abteilung Familienbüro in Frankenthal zuständig. Aufgrund von Personalwechseln wird dieser wichtige Bereich im August ohne Leitung sein. Die bisherige Leiterin des Familienbüros, Anke Jendahl, wird die Stadtverwaltung zum 31. Juli verlassen, bestätigt die Pressestelle auf Anfrage. Jendahl war Anfang des Jahres als Nachfolgerin der in den Ruhestand verabschiedeten, langjährigen Abteilungsleiterin Andrea Schlossarczyk eingestellt worden. Die Stelle sei neu ausgeschrieben worden. Um zwischenzeitlich wichtige organisatorische Fragen, etwa die Platzvergaben in den Kita oder Notfallpläne bei Personalausfällen, zu klären, habe man aus verschiedenen Kita-Leitungen ein Kernteam gebildet. Die bereits vakante stellvertretende Abteilungsleitung sei inzwischen neu besetzt. Der neue Stelleninhaber werde seinen Dienst am 1. September antreten. Die Elternausschüsse der Kindertagesstätten seien über die Vakanz im Familienbüro in Kenntnis gesetzt worden, teilt der Stadtelternausschuss auf Nachfrage mit. Ein Treffen mit der Verwaltung sei für kommende Woche geplant, informiert die stellvertretende Vorsitzende Christina Zieger.