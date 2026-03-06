Gute Nachrichten gab es in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Flomersheim: Aus dem Glockenturm am Falterplatz ist wieder etwas zu hören.

Die Glocke im Glockenturm am Falterplatz in Flomersheim läutet wieder, mit dieser Mitteilung löste Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Freude aus. Die Glocke war wegen technischer Probleme längere Zeit nicht in Betrieb gewesen.

Es sei schon von der „stummen Glocke von Flomersheim“ die Rede gewesen, sagte Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste). Er und Kirsten Sielaff (fraktionslos) bedankten sich bei der Stadtverwaltung.

Die Glocke ist die alte Dorfglocke aus dem Türmchen beim früheren Rathaus. Der Glockenturm am Falterplatz war 1982 überwiegend mit Spenden errichtet und 2012 durch Spenden saniert worden.