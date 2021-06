Weil ein 67-jähriger Wormser einen Autofahrer auf sein verkehrsbehinderndes Parken aufmerksam machen wollte, wurde ihm als spontane Reaktion aufs Ohr gehauen. Dadurch sei er verletzt worden. Laut Polizei Worms habe der Senior den Vorfall, der sich am Samstag abgespielt haben soll, erst am Montag gemeldet. Der Rentner habe ausgesagt, er sei kurz vor 14 Uhr in der Paulusstraße unterwegs gewesen, als er auf den Pkw gestoßen war. Zwei Männer hätten darin gesessen, der Motor sei gelaufen. Als der 67-Jährige „das Gespräch suchte“, so die Polizei, hätten die beiden Insassen sehr aggressiv reagiert. Einer der beiden, ein kräftiger Mann, habe dem Rentner aufs Ohr geschlagen. Anschließend seien die beiden mit ihrem SUV davongebraust.