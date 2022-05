Die Stadt müsse während des Strohhutfests vom 26. bis 29. Mai mit Kontrollen, besserer Beschilderung und bei Bedarf mit Abschleppen stärker gegen Falschparker vorgehen. Das fordert die Frankenthalerin Susanne Müller. In einer Einwohnerfrage im Stadtrat hatte die Bewohnerin der Innenstadt am Mittwochabend die Situation in den Vorjahren als teilweise gefährlich geschildert. „Rettungskräfte wären an manchen Stellen nicht durchgekommen“, sagte sie. Der Stadt warf sie vor, in der Vergangenheit untätig gewesen zu sein. Müller regte an, einen Shuttleservice, beispielsweise vom Festplatz aus, einzurichten. Das ist laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) nicht vorgesehen. Während des Strohhutfests würden zusätzliche Kräfte im Kommunalen Vollzugsdienst eingesetzt, die Verkehrsüberwachung sei bis 22 Uhr mit „erhöhter Aufmerksamkeit“ im Einsatz. Sollten Rettungswege blockiert sein, werde abgeschleppt. Ein gesondertes Verkehrskonzept gebe es nicht. Man weise Besucher aber auf Parkmöglichkeiten hin und rufe dazu auf, möglichst mit Öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad in die Innenstadt zu kommen.