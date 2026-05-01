Weil sie am Donnerstag im Frankenthaler Netto-Markt in der Eisenbahnstraße mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte, erwartet eine 37-Jährige Frankenthalerin nun ein Strafverfahren. Nach Angaben der Polizei war dem Kassierer in dem Supermarkt aufgefallen, dass es sich bei dem Schein um eine Fälschung handelte. Er rief die Polizei, die von der Frau zu hören bekam, dass ihr ein Bekannter den Schein gegeben habe. Gegen ihn wird ebenfalls ermittelt.