Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Mittwochnachmittag im Pfalzring einen 26-jährigen Autofahrer angehalten, der keine Ausweispapiere vorlegen konnte. Nach Angaben der Beamten zeigte der junge Mann zur Identitätsfeststellung lediglich das Foto eines Führerscheins vor – und im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass er sich damit als sein Bruder ausgegeben hatte. Mit den polizeilichen Auskunftssystemen war es jedoch möglich, die echten Personalien des Fahrzeugführers zu ermitteln. Es ergab sich, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt und bewusst versucht hatte, die Polizisten zu täuschen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet, und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.