Einen ihm fälschlicherweise zugegangenen Brief wollte am Samstag gegen 12.30 Uhr ein 53-jähriger Mann in Worms bei der Post abgeben. Weil dem Postangestellten jedoch der leicht geöffnete Brief und der Inhalt merkwürdig vorkamen, suchte er Hilfe bei der Polizei. Vor Ort stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass sich im Brief zwei Beutel mit einer weißen, halb flüssigen Substanz befanden, wobei es sich, vermutet die Polizei, um Betäubungsmittel handelte. Brief und Inhalt seien sichergestellt und gegen den Absender ein Strafverfahren eingeleitet worden.