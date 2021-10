Gleich zehn Frankenthaler meldeten sich am Freitag bei der Polizei, weil sie einen verdächtigen Anruf erhalten hatten. In acht der Fälle hatte sich eine Anruferin als Kriminalbeamtin ausgegeben. Die Täterin gab am Telefon an, dass die kontaktierten Bürger auf einer Liste stünden, die bei festgenommenen Einbrechern gefunden worden sei. Die Angerufenen beendeten das Gespräch und informierten die Inspektion. Auch auf einen versuchten Enkeltrick und auf ein falsches Gewinnversprechen fiel am Freitag laut Polizei keiner derjenigen, die Anzeige erstatteten, herein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass solche Betrugsversuche am Telefon zunehmen. Häufig würden ältere Menschen angerufen und mit erfundenen Geschichten unter Druck gesetzt, damit sie den Tätern Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände übergeben. Die Opfer sollten misstrauisch sein und sich im Zweifel an die Notrufnummer 110 wenden. Es sei keinesfalls unhöflich, ein unangenehmes Gespräch einfach zu beenden. Unbekannten sollte nicht die Tür geöffnet werden. „Die Polizei wird Sie niemals um sensible Daten bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben“, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Informationen zum Umgang mit Telefonbetrügern gibt es unter www.polizei-beratung.de.