Weil sie falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll, steht eine Frankenthalerin am Montag, 10. Juni, 9.30 Uhr, vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau, die in einer Facharztpraxis beschäftigt war, vor, elf digitale Covid-Zertifikate ausgestellt zu haben, ohne dass die Impfungen tatsächlich erfolgt seien. In einem Teil der Fälle habe die Angeklagte darüber hinaus Ersatzformulare zur Dokumentation nicht durchgeführter Impfungen zur Ergänzung eines Impfpasses ausgestellt. Die Praxismitarbeiterin, die zum Tatzeitpunkt 44 Jahre alt war, habe sich die Versichertendaten der Personen geben lassen und die vermeintlichen Impfungen in den Patientenunterlagen vermerkt. Die Folge: Die Immunisierung wurde von der Arztpraxis bei der kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet, ohne dass eine entsprechende Leistung erbracht worden war.