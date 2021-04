Wer beispielsweise in einem der Schnelltestzentren in der Region positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss nicht zwingend anschließend einen PCR-Test machen. Darauf weist das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hin und begründet so auch, warum der Behörde keine Daten über falsch positive Schnelltests vorliegen. „Lediglich die laborbestätigten positiven PCR-Tests werden uns gemeldet und in die Statistik aufgenommen“, so eine Kreissprecherin auf Anfrage. Da in Rheinland-Pfalz ein PCR-Test zur Bestätigung eines positiven Schnelltests nicht vorgeschrieben ist, könne man nicht sagen, wie viele PCR-Tests anschließend negativ waren. Alle positiven Schnelltestergebnisse werden an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Denn: Auch nach einem positiven Schnelltest müssen die betroffenen Personen in Quarantäne.

Mehrere Gründe möglich

Ein falsch positives Schnelltestergebnis könne mehrere Gründe haben, erläutert eine Sprecherin der Stadt Frankenthal. Neben fehlerhaften Testkits und falscher Anwendung komme auch die Möglichkeit infrage, dass der Getestete mit einem anderen, dem Erreger Sars-CoV-2 ähnlichen Coronavirus infiziert ist. Auch wenn der anschließende PCR-Test nach einem positiven Schnelltest freiwillig ist, könne die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne vorzeitig beendet werden, wenn man ein negatives PCR-Testergebnis vorweist. „Insofern empfiehlt es sich auf jeden Fall, nach einem positiven Schnelltest auch einen PCR-Test zu machen.“ Darauf weist auch ein Infoblatt hin, das positiv Getesteten in den Testzentren ausgehändigt wird.