In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten in der Wormse Wolframstraße mehrere Großraummülltonnen in Brand. Die Polizei vermutet in ihrer Pressemitteilung unsachgemäß entsorgte Feuerwerksreste als Ursache. Das Feuer hatten auf einem kleinen Platz neben der Fahrbahn, wo mehrere Müllcontainer abgestellt worden waren, Zeugen bemerkt und die Polizei alarmiert. Anwohner hätten zunächst vergeblich versucht, mit Feuerlöschern zu löschen. Das gelang erst der Feuerwehr Worms. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es laut Polizei nicht. Insgesamt seien drei Müllcontainer abgebrannt, vier weitere seien durch die Hitze stark beschädigt worden.