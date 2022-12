Mit zwei weihnachtlichen Aktionen will die Stadt das Thema Fairtrade weiter ins Bewusstsein der Bürger rücken. Wie die Verwaltung mitteilt, begrüßt seit einigen Tagen ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum im Foyer im ersten Obergeschoss des Rathauses die Besucher. Der Baum stamme aus regionalem Anbau aus dem Forsthaus Jägerthal in Bad Dürkheim und sei weder gedüngt noch gespritzt worden. Auch der Schmuck sei nachhaltig. Die Kugeln und Sterne seien fair gehandelt und von den Kita-Kindern bemalt worden. Und wer noch ein faires Weihnachtsgeschenk suche, werde am Donnerstag, 15. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt fündig. In einer der Aktionsbuden rund um den Weihnachtsbaum biete der Weltladen gemeinsam mit der Stadtverwaltung Leckereien, Dekoartikel und weitere Geschenkideen an. Für kleine Besucher gebe es süße Überraschungen aus fairem Handel. Seit 2017 trägt Frankenthal den Titel „Fairtrade-Town“. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/fairtrade.