Eine Entscheidung, ob und zu welchen Bedingungen in Frankenthal ein „Fairtrade-Adventskalender“ aufgelegt wird, ist noch nicht gefallen. In einer Videokonferenz der Steuerungsgruppe stellte sich heraus, dass wichtige Vorfragen offen sind. Sie sollen bis zum nächsten Treffen am 28. Juni geklärt werden. Um einen groben Überblick über die Kosten zu bekommen, will Fabian Schumm, Inhaber einer Werbeagentur, ein Angebot für einen Kalender im DIN-A-4-Format mit 24 Türchen erstellen. Vorerst ins Auge gefasst wird eine Auflage von 2000 Exemplaren. Aber woher kommt das Geld? Vorgeschlagen wurde, die Fairtrade-Partner wegen eines finanziellen Beitrages anzuschreiben. Und Stephanie Scheu vom Bereich Zentrale Dienste, die die Arbeitsgruppe leitete, will sich um einen Zuschuss aus einem „städtischen Topf“ bemühen. Einig waren sich die Beteiligten, dass kein Konkurrenzprodukt zum Adventskalender der Frankenthaler Soroptimisten entstehen dürfe. Daher wolle man mit dem Serviceclub in Kontakt treten. Sollte der über die Fairtrade-Geschäfte und ihre Produkte informierende Kalender nicht verschenkt, sondern verkauft werden, müsse ein Anreiz – etwa in Form von Gutscheinen – geschaffen werden, hieß es. Für das Titelbild könnte ein Wettbewerb ausgeschrieben werden, lautete ein weiterer Vorschlag.