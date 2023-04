Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den fairen Handel im Bewusstsein der Bürger zu verankern, das ist schon in normalen Zeiten nicht leicht. Da Veranstaltungen aufgrund von Corona ausfallen, ist dieses Unterfangen noch schwieriger geworden. Die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Frankenthal denkt nun darüber nach, sich unter die Händler auf dem Wochenmarkt zu mischen.

Ob der Frankenthaler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfindet, ist ungewiss. Fällt er aus, dann könnte auch keine Aktionsbude am Brunnen – so wie in den vergangenen Jahren –