Die Stadtverwaltung beteiligt sich nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Weltladen an zwei Aktionen im Rahmen der diesjährigen Fairen Woche: einem Infostand auf dem Wochenmarkt und am Fairen Frühstück in der Stadtbücherei. Auszubildende der Verwaltung informieren am Dienstag, 14. September, von 10 bis 13 Uhr, an einem Verkaufs- und Informationsstand auf dem Wochenmarkt zum Thema Fairtrade und Faire Woche. Zu finden ist der Stand in der Speyerer Straße. In Kooperation mit dem Weltladen werde eine Auswahl fair gehandelter Lebensmittel wie Schokolade, Bananen oder Kaffee zum Verkauf angeboten.

Spenden willkommen

Ein weiterer Programmpunkt ist das Faire Frühstück. Die Stadtbücherei bereitet laut den Organisatoren mit dem Weltladen im Lesecafé im ersten Obergeschoss ein Frühstücksbuffet vor. Der Termin: Samstag, 18. September, 10.30 bis 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter würden sich aber über Spenden freuen, heißt es in der Pressemitteilung. Anmeldung per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, persönlich in der Bücherei oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-630.

Die seit 20 Jahren veranstaltete Faire Woche läuft bundesweit bis zum 24. September und hat das Thema „Menschenwürdige Arbeitsbedingungen“. Informationen dazu und zu Veranstaltungen andernorts im Internet unter www.faire-woche.de.