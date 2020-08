„Es gab viel zu tun“ – das ist nach Auskunft der Polizei die Bilanz zum Auftakt der Frankenthaler Fahrradstreife in dieser Woche. Zu Beginn der Kontrollen habe am Dienstag zunächst der zu Schuljahresbeginn wieder zunehmende Fahrradverkehr im Fokus gestanden. Neben Verkehrsteilnehmern, die auf Radwegen in falscher Richtung unterwegs waren, sei am Morgen auch ein angetrunkener E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der 57-Jährige aus dem Odenwald war den Beamten zufolge auf dem Weg zur Arbeit, nutzte jedoch einen Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen. Der freiwillige Alkoholtest habe einen Wert von 0,68 Promille ergeben. Ihm drohen laut Polizei nun 500 Euro Geldstrafe und ein Monat Fahrverbot. Schwerpunkte seien außerdem die Innenstadt und wegen des Wochenmarkts die Fußgängerzone und der Rathausplatz gewesen. Die Beobachtung der eingesetzten Kräfte: 20 Verstöße von Radlern und Autofahrern, die das dortige Fahrverbot missachteten.