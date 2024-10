In Frankenthal hat die Fahrradstreife der Polizei am Dienstag zwischen 7.30 und 13 Uhr Kontrollen im Innenstadtbereich durchgeführt. Nach Angaben der Polizei konnten dabei zahlreiche Gespräche mit Bürgern geführt werden.

Die Beamten ahndeten fünf Verstöße wegen des Fahrradfahrens in der Fußgängerzone und einen Verstoß wegen des Fahrens mit einem Auto in der Fußgängerzone. Zudem führten die Polizisten zwölf erzieherische Gespräche mit Kindern, die ebenfalls mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone unterwegs waren.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zwei Fahrzeuge mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest und ahndeten einen Verstoß wegen des Fahrens auf dem Radweg in falscher Richtung.