Mit einer kleinen Gruppe beteiligen sich Frankenthaler an einer Fahrradpilger-Aktion. Ziel ist die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die erstmals in Deutschland – und zwar in Karlsruhe – stattfindet.

Eine Teilnahme an der Vollversammlung im Kongresszentrum Karlsruhe ist für Besucher ohne Einladung schwierig, wie der Frankenthaler Pfarrer Martin Henninger berichtet. Allerdings gebe es ein Begleitprogramm auf dem Festplatz. Teil der Aktionen rund um die christliche Großveranstaltung, zu der von 31. August bis 8. September 500 Gäste aus aller Welt erwartet werden, ist ein Fahrradpilgerweg. Vom Ruhrgebiet führt er den Rhein entlang nach Karlsruhe.

Dieser Pilgerweg ist in viele Wochenendetappen eingeteilt, zu denen man sich einklinken kann. Am Sonntag, 17. Juli, bringt eine Gruppe den Staffelstab von Worms nach Frankenthal ins Ökumenische Gemeindezentrum Pilgerpfad. Nach einer Tasse Kaffee beim dortigen Ökumenischen Sommerfest und einer Wegeandacht bricht die Gruppe um 14.15 Uhr auf zur nächsten Etappe, die von Frankenthal zum Lutherplatz in Ludwigshafen führt. Dort wird der Staffelstab an das nächste Fahrradteam übergeben, das ihn am 23. Juli nach Speyer bringen wird. Über Germersheim und Wörth wird der Staffelstab am 31. August der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen übergeben.

Kontakt

Wer am Sonntag, 17. Juli, von Frankenthal nach Ludwigshafen mitradeln will, kann sich per E-Mail an pfarrer.henninger@t-online.de anmelden.