In kleinen Etappen nähern sich die Teilnehmer eines Fahrradpilgerwegs Karlsruhe. Dort beginnt am 31. August die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die erstmals in Deutschland stattfindet. Am Sonntag ging es von Frankenthal nach Ludwigshafen.

Mit einem Sommerfest wie am Sonntag im Pilgerpfad in Frankenthal werden die Radler sicher nicht auf jeder Etappe empfangen. Immer am Wochenende legen Christen einen Teil der Strecke vom Ruhrgebiet aus am Rhein entlang nach Karlsruhe zurück. Nach der Ankunft einer elfköpfigen Delegation aus Worms gab es zunächst eine Andacht für die Pilger von Pfarrerin Christina Neumann und Pastoralreferentin Annette Kabanow, bevor sich sechs Frankenthaler Mitglieder der katholischen und protestantischen Gemeinden der Gruppe auf dem Weg zum Lutherplatz in Ludwigshafen anschlossen, berichtet Pfarrer Martin Henninger, der selbst mitradelte.

Mit dem Staffelstab, den die Gruppe an Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen aus Ludwigshafen überreichte, werden diese am Samstag weiter nach Speyer fahren. Ziel ist es, die mit Dokumenten der Teilnehmer gefüllte Kupferröhre an Vertreter des Ökumenischen Rates zu übergeben. Rund 2500 Abgesandte der protestantischen und orthodoxen Kirchen aus aller Welt tagen erstmals von 31. August bis 8. September in Deutschland.