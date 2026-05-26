Bei bestem Fahrradwetter ist am Dienstag der Fahrradparkturm in Frankenthal eröffnet worden. Bis zu 96 Räder passen hinein. Bedient wird der Turm per App.

Bei strahlendem Sonnenschein ist der erste Fahrradparkturm in Rheinland-Pfalz am Dienstagnachmittag in Frankenthal in Betrieb genommen worden. Er ragt knappe elf Meter vor dem Hauptbahnhof in die Luft und bietet ab sofort bis zu 96 Fahrrädern in individuellen Kabinen Platz – acht davon mit E-Ladefunktion.

Bedient wird der vollautomatische Turm über eine App, die vom Schweizer Unternehmen V-Locker betrieben wird. Dort kann man sich registrieren, den gewünschten Parkzeitraum auswählen und zahlen.

Projektleiter: Nutzung sehr einfach

Wie einfach das Radparkhaus genutzt werden kann, wurde von Projektleiter Thorsten Seifert demonstriert, der sein Rad ein- und ausparkte, und die E-Ladefunktion erklärte. „Lassen Sie sich darauf ein, erzählen Sie weiter, wie einfach das System zu benutzen ist“, hielt er die Umstehenden an.

Thematisch passend wurde im Anschluss an die Eröffnung das jährliche Stadtradeln Frankenthal eröffnet, an dem die Stadt zum achten Mal teilnimmt. Die bundesweite Kampagne soll den Klimaschutz mehr in den Fokus rücken und dauert bis zum 15. Juni an.