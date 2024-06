Radfahren ist tagsüber zwischen 7 und 20 Uhr in der Fußgängerzone in Frankenthal verboten. Darauf soll eine gemeinsame Kontrolle von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst (KVD) am Freitag, 7. Juni, aufmerksam machen. Es ist laut Mitteilung der Stadt die erste gemeinsame Schwerpunktaktion der beiden für Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden. Sie soll für mehr Verkehrssicherheit, besonders an vollen Markttagen, sorgen. Neben den Fahrradkontrollen unter Regie der Polizei hat der KVD die allgemeine Sicherheit in der Innenstadt im Blick. Kontrolliert werden sollen auch Bettler, Sondernutzungen, Musiker, Taubenfütterungen und Parkvergehen innerhalb der Fußgängerzone. Die Aktion werde bewusst angekündigt, um die Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Maßnahme dient der Prävention, es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen oder Bußgelder auszusprechen“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) zitiert.