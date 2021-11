Weil eine Autofahrerin unvermittelt die Tür öffnete, verletzte sich eine 55-Jährige am Mittwochmittag leicht. Die Frau war mit ihrem Fahrrad in der Bahnhofstraße in Richtung Rathausplatz unterwegs und kollidierte mit der Autotür. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Plötzlich geöffnete Autotüren werden für Radfahrer immer wieder zur Falle. Das sogenannte „Dooring“ kann durch den „Holländischen Griff“ vermieden werden. Dabei öffnet der Autofahrer die Tür mit der rechten Hand, ist dadurch gezwungen, sich nach links umzudrehen, und sieht herannahende Fahrräder automatisch.