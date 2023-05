Weil er mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war, hat ein 34-Jähriger nun ein Problem. Nach Angaben der Polizei wurde das Mountainbike im Wert von etwa 350 Euro in der Nacht zum Dienstag, 23. Mai, in der Dirmsteiner Friedhofstraße gestohlen, obwohl es angekettet war. Am Pfingsmontagmorgen tauchte es in Dirmstein wieder auf, als es von dem 34-Jährigen gefahren wurde. Zeugen hatten das der Polizei gemeldet. Der Mann behauptet, das Rad gefunden zu haben, aber die Grünstadter Beamten ermitteln gegen ihn wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Das Mountainbike wurde seiner Eigentümerin zurückgegeben.