Auf frischer Tat ertappte ein 39-jähriger Frankenthaler in der Nacht auf Freitag einen Fahrraddieb in der Hans-Holbein-Straße. Der Mann hatte gegen 0.45 Uhr bemerkt, dass sich eine unbekannte männliche Person auf seiner Terrasse aufhält und versucht, das abgeschlossene Fahrrad zu entwenden. Als der Dieb den Mann gesehen habe, sei er über den Gartenzaun geflüchtet, wobei er sich laut Polizei die Hose aufriss. Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal entdeckten den 31-jährigen Beschuldigten in der Nähe des Tatorts. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls eröffnet.