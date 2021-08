Drei hochwertige Mountainbikes und Werkzeug in einem Gesamtwert von rund 1500 Euro haben Unbekannte laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer offenstehenden Garage in der Weinheimer Straße gestohlen. Die Opfer der Tat hatten allerdings den Beamten zufolge Glück im Unglück: Ein Passant entdeckte die entwendeten Fahrräder und Gegenständen am Sonntagmorgen in einem Gebüsch im Ziegelhofweg – also ganz in der Nähe des Tatorts. Offenbar waren die Diebe daran gescheitert, die Schlösser der Räder zu öffnen, und ließen deshalb die Beute liegen. Die Polizei konnte sie deshalb wieder ihrem Besitzer zurückgeben, sucht aber weiterhin mögliche Zeugen der Tat. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.