Der Bürgerservice der Stadt Frankenthal startet am Montag, 15. Juni, mit dem Verkauf der Fahrkarten für die Seniorenschifffahrten. Die Ausflüge sind am 22. und 23. Juli.

Teilnahmeberechtigt sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung ausschließlich Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren mit Wohnsitz in Frankenthal und den Vororten Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Die Fahrkarten kosten 25 Euro pro Person und sind am Montag, 15., und Dienstag, 16. Juni, im Sitzungssaal III des Rathauses erhältlich. Ab dem 17. Juni erfolgt der Verkauf über den Bürgerservice im Rathaus während der regulären Öffnungszeiten. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich. Eine telefonische oder digitale Reservierung sowie eine Rückgabe der Fahrkarten sind nicht möglich. Für die Anmeldung sind ein gültiger Personalausweis (oder eine Kopie) sowie – falls vorhanden – die Frankenthaler Ermäßigungskarte mitzubringen.

Im Preis inbegriffen sind die Busfahrt nach Bingen, die Schifffahrt auf dem Rhein an Bord der MS Ehrenfels sowie ein warmes Mittagessen. Serviert wird Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffeln, für Vegetarier steht eine Alternative zur Verfügung. Getränke und weitere Verpflegung sind nicht enthalten. Die Busabfahrt erfolgt jeweils ab 8.30 Uhr an zuvor gewählten Haltestellen im Stadtgebiet und den Vororten. Die Sitzplätze im Bus und auf dem Schiff sind nicht reservierbar. Rollstühle und Rollatoren können mitgeführt werden, sofern sie zusammenklappbar sind.

Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt

Sobald alle Busse in Bingen eingetroffen sind und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Bord gegangen sind, beginnt die Schifffahrt. Gegen 11.30 Uhr wird das Mittagessen serviert. Aus organisatorischen Gründen kann davor keine Verpflegung stattfinden. Anschließend besteht in der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville die Möglichkeit zu einem etwa zweistündigen Landgang. Alternativ kann die Zeit auch an Bord verbracht werden. Nach dem Aufenthalt geht es mit dem Schiff zurück nach Bingen. Die Rückreise mit dem Bus erfolgt gegen 17 Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist auf 300 Personen pro Ausflugstag begrenzt. Die Veranstaltung wird durch die Kommunale Bürgerstiftung Frankenthal mitfinanziert, deren Mittel zweckgebunden der Frankenthaler Bürgerschaft zugutekommen.