Sachschaden in dreistelliger Höhe entstand durch das rücksichtslose Verhalten eines Autofahrers. In der Wormser Straße war der Fahrer eines dunklen Pkw am Dienstag gegen 18 Uhr so auf einen weißen Kleinbus zugefahren, dass die Frau am Steuer ausweichen musste. Sie streifte dabei laut Polizei ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des dunklen Autos fuhr anschließend auf dem Geh- und Radweg weg. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.