Von einem abbiegenden Auto wurde eine zwölfjährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Wormser Straße gestreift und verletzte sich leicht. Das Mädchen, das auf dem Fahrradweg in Richtung Industriestraße unterwegs war, wollte die Kreuzung zum Nordring bei grüner Ampel überqueren. Die Zwölfjährige fiel durch das Touchieren des Wagens zur Seite. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit FT-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.