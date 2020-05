Einen Schaden von etwa 2000 Euro könnte laut Polizei der Fahrer eines weißen VW Tiguan in der Nacht zu Samstag in der Franz-Nissl-Straße verursacht haben. Ein Zeuge habe beobachtet, wie das Auto, das Richtung Eiskeller unterwegs war, gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen stieß. Der Fahrer des weißen SUV habe den Schaden kurz begutachtet und sei dann weitergefahren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.