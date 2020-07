Zerkratzt und mit Abriebspuren an der Felge des Hinterreifens sowie an der hinteren Außenverkleidung: So fand ein 40-jähriger Frankenthaler seinen grauen VW Golf am Samstag um kurz vor 1 Uhr nachts wieder. Der Mann hatte das Fahrzeug gegen 15 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Bodelschwinghstraße in Frankenthal abgestellt. Dioe Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.