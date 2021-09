Ein lauter Knall war am Dienstag gegen 19.40 Uhr in der Heßheimer Straße zu hören. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er danach einen beschädigten Renault Megane auf Höhe der Hausnummer 48 vorgefunden habe. Laut Polizei hatte offenbar ein bislang unbekannter Fahrer den Schaden an der vorderen linken Seite verursacht. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail zu melden.