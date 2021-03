Mit einer zerkratzten Beifahrertür fand eine 26-Jährige am Samstagvormittag ihren VW Golf nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Wormser Straße in Frankenthal wieder. Der Verursacher des Schadens, der auf rund 1500 Euro geschätzt wird, war laut Polizei weggefahren, ohne sich zu melden. Da an dem Golf Lackanhaftungen festgestellt wurden, geht die Polizei davon aus, dass ein rotes Fahrzeug die Kratzer verursacht hat. Zeugen, die den Unfall zwischen 10 .10 und 10.40 Uhr beobachtet haben, können sich unter Telefon 06233 313-0 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.