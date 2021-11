Am Montag hat die Autobahnpolizei Ruchheim drei Autofahrer auf der A61 aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Drogenkonsum. Gegen 10.32 Uhr kontrollierten die Beamten die Fahrer zweier Sportwagen aus den Niederlanden an der Raststätte Wonnegau-West. Laut Polizeibericht zeigten der 38-jährige Lamborghini-Fahrer sowie der 42-jährige McLaren-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Der Urintest fiel bei beiden Fahrern positiv aus: Der 38-Jährige hatte Cannabis, der 42-Jährige Kokain konsumiert. Die Männer waren, so die Autobahnpolizei weiter, in den Süden Deutschlands unterwegs, um den McLaren von einem Tuningunternehmen aufrüsten zu lassen. Kurz zuvor, gegen 10.20 Uhr, war den Beamten ein Fahrzeug aus Belgien in Fahrtrichtung Koblenz aufgefallen. Der Fahrer wurde an der Raststätte Wonnegau-Ost kontrolliert. Hier offenbarte der Urintest bei dem 44-Jährigen den Genuss von Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Durchsuchung des Wagens konnten die Beamten beim Fahrer noch Ecstasy-Tabletten sowie beim 44-jährigen Beifahrer Marihuana entdecken.