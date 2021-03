Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochnachmittag in Worms vergessen, die seitliche Hebebühne an seinem Lkw hochzuklappen. Als er losfuhr und in die Gernotstraße einbog, traf er mit der etwa 1,20 Meter nach rechts hinausragenden Hebebühne eine 44-jährige Fußgängerin am Arm und verletzte sie leicht. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, bemerkte der 60-Jährige den Unfall nicht und setzte seine Fahrt fort. Als er in der Gibichstraße an einem geparkten Auto vorbei wollte, blieb die Hebebühne hängen. Erst dann bemerkte der Lkw-Fahrer sein Missgeschick und hielt an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.