Unbekannte sollen laut Polizei in der Zeit von 9. Juli, 5 Uhr, bis 25. Juli, 15 Uhr, eine weiße Sattelzugmaschine der Marke Daimler Actros im Wert von 105.000 Euro von einem Lastwagen-Parkplatz in der Amazonstraße im Gewerbegebiet Am Römig gestohlen haben. Der Fahrer habe den Diebstahl nach der Rückkehr aus seinem Urlaub bemerkt, der Sattelzug sei so lange auf dem Parkplatz abgestellt gewesen, informiert die Polizei auf Rückfrage. Es handle sich um das Fahrzeug eines in Deutschland ansässigen Spediteurs mit Offenbacher Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.