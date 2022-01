Nach einem Unfall, bei dem am Freitagnachmittag in der Eisenbahnstraße ein Kind Verletzungen am Kopf erlitten hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Autos. Den Beamten zufolge hatte der Sechsjährige gegen 14.50 Uhr mit seiner Mutter an der Fußgängerampel an der Einmündung Bahnhofstraße gewartet. Beide seien losgelaufen, als die Ampel auf Grün umsprang. Zeitgleich sei der Wagen um die Ecke gebogen und habe den Jungen in Höhe der Beifahrertür am Kopf berührt. Der Mann am Steuer habe zunächst angehalten, sei dann aber Richtung Heßheimer Straße weitergefahren, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Nach Zeugenangaben saß noch eine Frau neben ihm. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.