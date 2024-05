Die Polizei sucht den Fahrer eines silbergrauen VW Golf, der am Freitag nach dem Zusammenprall mit zwei Fußgängern weitergefahren war. Wie sie weiter mitteilt, kam es zwischen 14 und 14.30 Uh auf dem Parkplatz unmittelbar vor der „Dehner“-Filiale in der Wormser Straße 107 zu dem Unfall mit zwei Fußgängern im Alter von 70 und 71 Jahren. Dabei stützte sich der Jüngere kurzzeitig auf der Motorhaube ab. Als die Fußgänger zu ihrer Sicherheit die Fahrbahn verließen, trat der Autofahrer aufs Gaspedal.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.