Bei einem Unfall wurden in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen acht Reihen Rebstöcke auf einer Länge von 15 Metern beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei Worms auf mehrere Hundert Euro. Nach dem flüchtigen Unfallverursacher wird gesucht. Laut Mitteilung liegt der Weinberg in der Gemarkung Worms-Pfeddersheim. Der Unfallverursacher war auf einem Feldweg zwischen dem Friedhof in der Leiselheimer Straße und Mörstadt, nahe einem Weinbergshäuschen, aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Rebstöcke gefahren.

Die Polizeiinspektion Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.