Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr eine Warntafel auf der B9 beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann in einem blauen Skoda Fabia aus Richtung Ludwigshafen-Edigheim kommend in Richtung Frankenthal.

Der Fahrer nahm zunächst irrtümlich die Ausfahrt in Richtung Frankenthal Nord. Im Abfahrtsbereich hielt er an, fuhr rückwärts und kollidierte mit einer Warntafel. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Frankenthal Zentrum fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Ein unbeteiligter Autofahrer beobachtete den Vorfall und beschrieb den Fahrer als etwa 40-50 Jahre alt, mit Glatze und Brille. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Fahrzeug und der Identität des Fahrers. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237 9341100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.