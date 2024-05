Weil ein Autofahrerin nicht rechtzeitig erkannt hatte, dass eine Polizeistreife auf dem Weg zu einem Einsatz war, ist es am Samstagabend zu einer Karambolage gekommen, bei der eine Beamtin leicht verletzt worden ist.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion gegen 19.50 Uhr in der Mahlastraße in Richtung Studernheim unterwegs. Die Sonderfahrt hatten die Beamten mit dem Einsatz des Blaulichts angezeigt. Zeitgleich wollte ein 48-Jähriger mit seinem Wagen von der Franken- in die Mahlastraße einbiegen. Mit grünem Ampellicht war ihm das zwar prinzipiell gestattet. Der Fahrer erkannt aber zu spät, dass sich von links der Streifenwagen näherte. Wegen des regulären Rotlichts fuhr dieser mit verringerter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein.

Das Bremsmanöver des 48-Jährigen reichte nicht mehr aus, beide Fahrzeuge kollidierten. Eine 25-jährige Polizeibeamtin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.