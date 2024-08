Für die Reparatur einer Leckage an der Gashauptleitung wird laut Information der Stadtverwaltung in der Zeit von Mittwoch, 7. August, bis Freitag, 23. August, die Fahrbahn in der Lambsheimer Straße in Höhe der Trifelsstraße teilgesperrt. Die Stadt bittet um Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.