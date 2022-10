[aktualisiert: 24. Oktober, 13.05 Uhr] Der Einsatz eines Polizei-Hubschraubers am Freitagabend im Frankenthal hatte nichts mit der Bluttat von Oggersheim zu tun. Dies betonte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag. Unter anderem am Sonntag hatte es im Umfeld des Trauermarsches für die beiden Handwerker, die am Dienstag einem Messerangriff eines 25-jährigen Somaliers zum Opfer gefallen waren, Gerüchte darüber gegeben, dass der mutmaßliche Täter aus dem Polizeigewahrsam geflohen sein könnte. Dem widersprach die Polizei ausdrücklich: Der 25-Jährige befinde sich nach wie vor in Haft. Der Hubschraubereinsatz am Freitag habe vielmehr zwei Personen gegolten, die bei einer Verkehrskontrolle geflohen seien. Zuvor sei den Beamten das Auto der Verdächtigen aufgefallen, das laut Polizei im Zusammenhang mit einem Einbruch von Anfang Oktober stehen könnte. Als die Beamten das Fahrzeug in Frankenthal im Bereich Weinbietring/Peterskopfstraße im Donnersbergviertel genauer unter die Lupe nehmen wollten, hätten sich dessen beiden Insassen zu Fuß aus dem Staub gemacht. Bei der anschließenden Fahndung mit Hubschrauber und Streifenwagen nach den mutmaßlichen Einbrechern seien schließlich zwei Personen ausfindig gemacht und kontrolliert worden, es habe sich dabei aber um offenbar Unbeteiligte gehandelt, teilt die Polizei mit. Für die Anwohner habe keine Gefahr bestanden.