Stoßlüften alle 20 Minuten – diese Vorschrift des Landes soll dafür sorgen, dass in Klassenzimmern während der Corona-Pandemie immer wieder verbrauchte Luft gegen frische ausgetauscht wird. Die Voraussetzung dafür: Fenster, die sich vollständig öffnen lassen. Damit der Unterricht in den beiden Realschulen plus nach dem Sommer überhaupt wieder starten konnte, sind deshalb während der Ferien in den Gebäuden 90 Fensterflügel ausgetauscht worden, erklärte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage seiner Parteifreunde im Stadtrat. Kostenpunkt: 90.000 Euro. Laufende Betriebs- und Instandhaltungskosten wie diese müsse der Schulträger, also die Stadt, für die 19 Einrichtungen in ihrer Verantwortung selbst stemmen, so Knöppel. Zusatzkosten verursache auch das tägliche Reinigen sogenannter Kontaktflächen – beispielsweise Türklinken oder Handläufe an Treppen.