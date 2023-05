Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den SC Rhein-Neckar geht es am Samstag am letzten Spieltag der Saison in Güdingen darum, sich den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Dabei trifft die Mannschaft aus Frankenthal auf den direkten Konkurrenten um diesen Platz.

Der Abschluss-Spieltag findet – wie schon in den vergangenen Jahren – in einem Squash-Center statt, nicht wie im Rest der Saison auf drei Orte verteilt. Anschließend gibt es eine gemeinsame