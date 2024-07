Für den geplanten Kunst- und Genussmarkt hat ein Caterer abgesagt. Die Stadtverwaltung sucht nun einen Ersatz, so eine Mitteilung. Gefragt wäre demnach ein Weingut, ein Wirt oder Verein, der den Getränkestand übernimmt.

Erwartet werden 1000 bis 1500 Besucher. Die Ausstattung mit Gläsern, Ausschank und Mobiliar – unter anderem fünf Stehtische – müsste selbst gestellt werden. Standgebühren gibt es keine.

Der Kunst- und Genussmarkt findet am Samstag, 17. August, von 12 bis 19 Uhr im Garten des Kunsthauses statt. Interessenten können sich bis 19. Juli per E-Mail an kunsthaus@frankenthal.de melden, Telefon 06233 89456.